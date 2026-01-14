東京証券取引所14日の東京株式市場は日経平均株価（225種）が大幅続伸した。終値は前日比792円07銭高の5万4341円23銭で、初めて5万4000円を突破した。高市早苗首相が衆院解散の方針を固めたことが伝わり、前日に続き幅広い銘柄が買われた。外国為替市場では円安が進行し、国債は売られて長期金利が上昇した。株高、円安、金利高が同時進行する「高市トレード」の勢いが増している。市場では、高支持率を維持する高市首相が衆院