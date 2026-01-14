北京へ出発するカナダのカーニー首相（同氏のXから・共同）【北京共同】カナダのカーニー首相は日本時間14日、北京へ出発する画像をX（旧ツイッター）に投稿した。カナダ首相の中国訪問は約8年ぶり。習近平国家主席と会談し、前政権下で悪化した関係の立て直しを図る。トランプ米政権が関税で各国に圧力を加える中、中国とカナダの関係改善は加速。中国はカーニー氏を厚遇し、対中包囲網の切り崩しを狙う。訪中は17日までの日