14Æü¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥«¥é¥Ð¥ªÇÕ½à·è¾¡1st¥ì¥°¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï»Ø´ø´±¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«¤ò²òÇ¤¤·¡¢¿·»Ø´ø´±¤Ë¥ê¥¢¥à¡¦¥í¥·¥Ë¥¢¡¼¤ò¾·æÛ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥í¥·¥Ë¥¢¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ï¤¤¤­¤Ê¤ê¤ÎÂç¾¡Éé¤À¡£¸½ºß¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿Î¨¤¤¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¤ò1¤Ä¤Î¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¤Ë°ÍÂ¸µ¤Ì£¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¥í¥·¥Ë¥¢¡¼¤Ï¤½¤¦¤·¤¿À¼¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ò¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥Á