西武にFA移籍した桑原将志外野手（32）の人的補償としてDeNAへの加入が決まった古市尊捕手（23）が14日、横浜市内の球団事務所で入団会見に臨んだ。守備力の高さと将来性を見込まれて白羽の矢が立ち「肩には自信がある。守備では絶対に負けないという気持ちでやっていきたい」と抱負を語った。香川県の実家に帰省しているタイミングで移籍を伝えられたそうで「ビックリした。昨日までは実感がなかったけど、実感がわいてきた」