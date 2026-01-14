福士蒼汰、緒形直人出演のフジテレビドラマ「東京Ｐ．Ｄ．警視庁広報２係」が１３日にスタートした。警視庁捜査一課に抜擢されると目されていた所轄刑事の今泉麟太郎（福士蒼汰）だったが、下った辞令は警視庁広報課でマスコミ対応を担当する２係への異動だった。直後に現職警察官によるストーカー殺人事件が発生し、隠蔽を企てる人事監察課が動き出した。異動した２係で、警視庁幹部を父に持つ若手警察官、玉田宏樹役で谷原