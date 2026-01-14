◆テニス▽全豪オープンテニス予選第３日（１４日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）１４日＝吉松忠弘】２０２４年全豪オープン・ジュニア優勝で、同年ジュニア世界王者に輝いた世界ランキング２０２位の坂本怜（ＩＭＧ）が４大大会３度目の予選挑戦で、初の本戦出場に王手をかけた。同１５６位のジュリオ・ゼッピエリ（イタリア）との予選決勝は、日本時間１５日午前９時開始の１６番コ