「大相撲初場所・４日目」（１４日、両国国技館）２人合わせて８４歳、元関取対決が三段目の土俵を沸かせた。元幕内で西三段目１６枚目の鳰の湖（３９）＝山響＝は、元十両で西三段目１５枚目の大雷童（４５）＝高田川＝と対戦。上手投げで１勝１敗と初日を出した。２０１３年名古屋場所を最後に十両から遠ざかる鳰の湖は、頭からぶつかり、２００６年名古屋場所を最後に関取から離れる大雷童が低い体勢で押し込むのをさば