九州競輪記者クラブは14日、25年の九州地区における表彰選手を発表した。最優秀選手賞は寛仁親王牌でG1初優勝を決め、グランプリ初出場を果たした嘉永泰斗（27＝熊本・113期）が満票で初受賞。ガールズ最優秀選手賞は18度のVを飾った児玉碧衣（30＝福岡・108期）が受賞した。各表彰選手は次の通り。▽最優秀選手賞嘉永泰斗（熊本）▽ガールズ最優秀選手賞児玉碧衣（福岡）▽敢闘賞荒井崇博（長崎）▽新人賞阿部英斗