◆大相撲▽初場所４日目（１４日、両国国技館）新十両で体重２０６キロの西十両１４枚目・一意（木瀬）が、２００キロの西十両１１枚目・剣翔（追手風）を寄り切って、初白星を挙げた。「ホッとしたというか、一番一番集中してやって、このような結果になった」と話した。十両の土俵の雰囲気については「そんなことは言っていられない。先を読まれて相撲を取られていたので、それも経験」と話した。残り１１日間へ向けては「