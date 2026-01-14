¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î±´¤È¥®¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë»³¸ýÎ´¤µ¤ó¤¬º¸¼ê¤Î»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤¿¤á¡¢2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼Á´°÷Í¥¾¡VICTORY25¡ØÁ´°÷Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÁÁ´°÷Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡Á¡Ù´ØÀ¾ÃÏ¶èÁ´°÷Í¥¾¡·èÄêÀï GLION ARENA KOBE¸ø±é¡×¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦»³¸ýÎ´¡Ûº¸¼ê»Ø¹üÀÞ¤Ç¿À¸Í¸ø±é±ä´ü¡Ö1Æü¤âÁá¤¤²óÉü¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥é¥¤¥Ö¤¬½ÐÍè¤ë