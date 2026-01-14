岐阜県各務原市で自宅の洗濯機内に乳児の遺体を遺棄したとして、各務原署は14日、死体遺棄の疑いで、ベトナム国籍の自称アルバイト、グエン・ティ・キム・ガン容疑者（35）＝同市＝を逮捕した。署は認否を明らかにしていない。署によると、8日未明、県内の医療機関から「産後出血がひどい女性が救急搬送されてきた。胎児の状況は不明」と110番があった。同日、県警が容疑者の自宅を捜索し、洗濯機内で、裸でへその緒がついた状