Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは１４日、静岡・焼津市内での練習をメディアに公開した。１５日はオフで、１６日から鹿児島キャンプに入る。Ｊ１福岡など複数の練習試合が予定されており、今季から指揮を執る元日本代表ＤＦの槙野智章監督は「チームの成熟度を高めたい。練習試合では結果を出して、勝ちグセをつけたい」と話した。この日の戦術練習では、新人ＦＷ山崎絢心らに名指しで厳しく言う場面も。「（動き方が）分からなかったら周