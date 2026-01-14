止まらない物価高を意識。2月3日の節分を前に、名古屋のデパートがことしの恵方巻きをお披露目しました。 【写真を見る】｢物価高｣意識し今年は“お値打ち食材”使った恵方巻…ハーフカットも増え 平均価格は去年より30円ほど下がる 松坂屋名古屋店126種類を披露 はみ出るほど具材が入った海鮮巻きに、特大のエビを3尾使った巻き寿司…。松坂屋名古屋店が今年販売する「恵方巻き」をお披露目しました。全126種類の中