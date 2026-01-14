ENHYPENが、アルバムの世界観と社会貢献を結びつけた新たな試みを展開する。ENHYPENは、7thミニアルバム『THE SIN：VANISH』に込めた“ヴァンパイア・ストーリー”を現実世界へと拡張する特別なキャンペーンを展開する。【注目】事務所にも内緒…ENHYPENメンバーの“行い”1月14日午後2時、ENHYPENは公式ファンプラットフォームWeverseを通じて、大韓赤十字社とコラボレーションした献血キャンペーンの実施を告知した。（写真提供