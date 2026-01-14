練習を公開し、神社の石段を駆け上がる巨人・戸郷＝宮崎県延岡市の今山八幡宮巨人の戸郷翔征投手が14日、宮崎県延岡市で練習を公開し、不振に苦しんだ昨季からの巻き返しを誓った。今季の目標に15勝と200投球回を掲げ「軸となる選手がいい成績を出さないことには、いい順位にいけない。またいい自分を見せることができるよう頑張りたい」と力強く話した。8勝9敗、防御率4.14に終わった昨季について「球速を求めすぎた」と反省