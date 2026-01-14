１４日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比７９２円０７銭（１・４８％）高の５万４３４１円２３銭だった。３営業日連続で値上がりし、１３日に続いて史上最高値を更新した。日経平均の終値が５万４０００円を超えるのは初めて。市場では、高市首相が通常国会の冒頭で衆院解散を検討していることが引き続き材料視された。選挙後に経済政策が推進されるとの思惑から買い注文が広がり、日経平均は一時９