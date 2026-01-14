女子プロレスラーのなつぽいがXを更新しました。【映像】結婚報告の全文（鷹木信悟＆なつぽいの直筆署名も）「いつも応援してくださってる皆さまへ このたび、鷹木信悟となつぽいは結婚いたしました事をご報告させていただきます。遂に人生のタッグパートナーを見つけました！これからも初心と感謝を忘れず、より一層努力邁進していきたいと思います。未熟な二人ではございますが、今後ともご指導、ご鞭撻宜しくお願い致します。