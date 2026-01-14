節目の日を迎えた人の中に、この春、秋田市の専門学校を卒業して県外へと旅立つ女性がいます。秋田で続けてきたことを美容室での仕事にもつなげようとしている専門学校生を取材しました。 ■「秋田でしてきたことを県外の人たちにも伝えていけたら」 記者「いつぶりに会ったとかなんかある？」石川空遥さん「小学校ぶり」友人「小学校の時と変わらず元気で明るい」秋田市内の専門学校に通う石川空遥さんは、春から社会人です。石