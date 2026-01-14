中国国家鉄路集団が明らかにしたところによると、全国の鉄道で1月26日午前0時からダイヤ改正を実施するとのことです。ダイヤ改正後、全国で運行される旅客列車は現行より243本増え1万2130本に、貨物列車は177本増え2万3748本に達します。今回のダイヤ改正では、特に中西部地区、華南沿海地区、北京・天津・河北省、長江デルタ、東北地区のダイヤを重点的に適正化すると同時に、路線の運行能力と設備資源の統一計画、旅客輸送サービ