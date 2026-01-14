¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤Ï14Æü¡¢µåÃÄÁÏÀß20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2026Ç¯¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤¼¡¸µ¡×¤Ø¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò¹þ¤á¡Ö¿·³ã¡¢¿·¼¡¸µ¡£-THE NEXT DIMENTION¡¼¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·¬ÅÄ¿¿À¡CBO¤ò·Þ¤¨¡¢Áª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ØÀ®Ä¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ØÄ©Àï¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¾¡Íø¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¶¯¤¯¡¢Áª¤Ð¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¡£