実の父親を妻と共謀して殺害した疑いなどで逮捕された男が、父親のキャッシュカードで160万円を引き出して盗んだ疑いで、2026年1月14日に再逮捕されました。 窃盗の疑いで再逮捕されたのは、浜松市中央区雄踏町宇布見の無職の男（28）です。警察によりますと、男は2025年3月から4月上旬までの間、他人名義のキャッシュカードを不正に使用して、浜松市内のコンビニエンスストアで現金約160万円を引き出した疑いが持た