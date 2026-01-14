½÷Í¥¤ÎÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡Ê36¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³ÎÄê¿½¹ð¥¢¥×¥ê¡Ö¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥×¡×¿·CMÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡Ö¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥×¡×¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¸Ä¿ÍÍøÍÑ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤³ÎÄê¿½¹ð¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡£1¡¤000·ï¤Î·ÐÈñ½èÍý¤¬3ÉÃ¤Ç´°Î»¤¹¤ë¡Ö´ÝÅê¤²»ÅÊ¬¤±¡×¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ò¥¢¥×¥ê¤ËÉ³¤Å¤±¤¹¤ë¤È¡Ö»Ù½Ð¡×¤¬·ÐÈñ¤«¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤«¡¢¤É¤Î´ªÄê²ÊÌÜ¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¹âÀºÅÙ¤ÇÈ½Äê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­