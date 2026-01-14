元フジテレビのフリーアナウンサー中村仁美（46）が、13日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。夫で、さまぁ〜ず大竹一樹とのスキンシップについて明かした。前回出演時に藤本美貴（40）が、夫と手もつながないという中村に「その手しかつなぐ手はないんだから、その手をつなぎなさい」と夫婦円満の秘訣（ひけつ）をアドバイス。中村は「『その手しかつなぐ手はない』ということで、お正月に『あけま