自主トレで打撃練習する阪神・中野＝愛知県蒲郡市阪神の中野拓夢内野手が14日、愛知県蒲郡市で練習を公開し、ランニングや打撃練習などで汗を流した。6月に30歳となる内野の中心選手は「ケアもしっかりと怠らずにけがなく1年間戦うことが大事。いい年にできたら」と意気込んだ。一昨年は不振だったが、昨季はリーグ5位の打率2割8分2厘をマーク。このオフは1日約500球の打ち込みなど、打撃を軸に強化しているという。連覇が懸か