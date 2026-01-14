米国の防衛産業関係者と意見交換する小泉防衛相（中央）＝13日、米ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】小泉進次郎防衛相は13日（日本時間14日）、米ロサンゼルスで、新興の無人機（ドローン）製造企業「ネロス・テクノロジーズ」を視察した。防衛省は沿岸防衛体制の強化に向けて大量の無人機取得を2026年度予算の柱に据えており、政策に反映させる狙いだ。ネロス社は、米海兵隊や米陸軍で運用される無人機を製造しており