楽天は１４日、ホセ・ウレーニャ投手（３４）と契約合意したことを発表した。背番号は「２２」に決まった。ウレーニャはドミニカ共和国出身で、身長１８８センチ、体重９４キロの右腕。メジャー通算２５１試合に登板して、４４勝７８敗６セーブ、防御率４・７５。１７年には１４勝を挙げたこともある。球団を通じて「日本でイーグルスの一員としてプレーする機会にとても感謝しています。今シーズンが良いシーズンとなり、そ