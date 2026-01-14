西武にＦＡ移籍した桑原将志外野手の人的補償で移籍が決まった古市尊捕手が１４日、横浜市の球団事務所で入団会見を行った。「自分だと思っていなかったのでビックリした」と、移籍が決まった瞬間の思いを語った古市。２３歳で飛び込む新天地でのシーズンに向け「チャンスでもある。（ＤｅＮＡは）素晴らしい捕手陣ですが、守備では負けないという気持ち。（１軍の）争いに入っていけるように、キャンプでは初日からアピールし