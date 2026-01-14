世界的有望株でソフトバンクと育成契約を結んだジョナサン・モレノ内野手（１８）が１４日、みずほペイペイドームで入団会見に臨んだ。多くの報道陣に囲まれ、恐縮しながらも「注目を浴びるのは誇りに思います」「僕のセールスポイントは守備です。日本は秩序ある野球をやる。その中に溶け込んでレベルアップしたい」などと、１８歳とは思えぬ受け答えで抱負を語った。モレノは昨年９月に沖縄で開催されたＵ１８Ｗ杯にキューバ