元Ｅ―ｇｉｒｌｓの山口乃々華が１４日、東京・渋谷区伝承ホールで「ｃｏｎＳｅｐｔ２０２６：シーズンＲｅＢＯＲＮ」の製作発表会に出席した。２月から始まる舞台、映像コンテンツを企画・プロデュースするｃｏｎＳｅｐｔによる３か月連続上演企画。山口は、ミュージカル「ＳＥＲＩ〜ひとつのいのち２０２６」（来月１９日〜３月１日、東京・あうるすぽっと）で主演を務める。２２年の初演に続いての主演抜てきに「心から光