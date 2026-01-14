±ß°Â¼õ¤±¤Æ¡¢¹ë¥É¥ë±ß¤ÏºòÆü¹âÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¤­¡á¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢°ÙÂØ³µ¶· ¹ë¥É¥ë¥É¥ë¤ÏºòÆü³¤³°»Ô¾ì¤Ç¾å²¼¤Ë¿¶¤ì¤ò¸ò¤¨¤Æ²¼Íî¡£0.6700Á°¸å¤«¤éÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô(CPI)¤ò¼õ¤±¤¿¥É¥ëÇä¤ê¤Ë0.6727¤òÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÇä¤ê¤ËÅ¾¤¸¡¢0.6673¤ò¼õ¤±¤¿¡£º£Æü¤Î¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤«¤éÅìµþÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï°ÂÃÍ¤«¤é¾¯¤·Ìá¤¹¤âÌá¤ê¤¬Æß¤¯0.6680¤Ð¤µ¤ß¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¹ë¥É¥ëÇã¤¤¤¬¹­¤¬¤ê¡¢°ì»þ0.6700¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¹ë¥É¥ë±ß¤Ï±ß°Â¤ÎÎ®¤ì