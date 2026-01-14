7人組男性グループIMP.が14日、東京・表参道ヒルズで、「HARIAS薬用クッションファンデーション」新CM発表会に出席した。新CMのコンセプト「I'm Perfect.」にちなんだI'm Perfectな瞬間のフリップトークで、基俊介（29）は「素が出てしまった瞬間」とした。IMP.のミュージックビデオやパフォーマンスを見た事務所の先輩北山宏光（40）から「『基ってたな』と言われた」という。「北山君の発信力がエグすぎて、ファンの間に浸透して