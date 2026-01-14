フリーアナウンサーの勝恵子が14日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。1日に81歳で亡くなったフリーアナウンサーの久米宏さんをしのんだ。久米さんがキャスターを務めた報道番組「ニュースステーション」で共演もしていた。勝は、ディレクターが大まかに用意した原稿をある程度覚えて、そのまま中継をこなしてしまったということがあった。「君、誰の言葉をしゃべっているの」。久米さんから即座に突っ込まれた