「SL冬の湿原号」と原田浩昭車掌＝14日午前、JR釧路駅JR北海道は14日、釧網線の釧路―標茶間で、蒸気機関車が引く観光列車「SL冬の湿原号」の運行が17日から始まるのを前に、関係者向けの試乗会を開いた。「ポォー」と汽笛を響かせて釧路駅を出発すると、澄んだ冬空に黒い煙を吐きながら進んだ。同社によると、丸い形のだるまストーブを設置した車両もあり、車内販売のするめなどをあぶって食べられる。原田浩昭車掌は「ストー