À¤³¦°ä»º¡¦Æó¾ò¾ë¡ÊµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡Ë¤ÎÆó¤Î´Ý¸æÅÂ¤Ç¡¢ÆÁÀîËëÉÜ¤Î¾­·³¤äÅ·¹Ä¤Îµï´Ö¡¢¿²¼¼¤È¤µ¤ì¤ëÇò½ñ±¡¤ÎÆâÉô¤¬ÆÃÊÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Õ¤¹¤Þ¤äÊÉÌÌ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿»³¿å²è¤ä²ÖÄ»¿Þ¤¬ºÙÌ©¤ËÊ£À½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÅ¤±¤µ¤ÈÍî¤ÁÃå¤­¤ËËþ¤Á¤¿¶õ´Ö¤¬ÍèË¬¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£¶Æü¤Þ¤Ç¡£Çò½ñ±¡¤ÏÆó¤Î´Ý¸æÅÂ¤ÎºÇ¤â±ü¤Ë¤¢¤ê¡¢¡Ö¸æºÂ¡Ê¤´¤¶¡Ë¤Î´Ö¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£ÂçÌ¾¤ä¸ø²È¤é¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿Âç¹­´Ö¤Ë¤Ï¾¾¤ä¥¿¥«¤Ê¤É¤¬¶âÃÏ¤Ë¹ëÁÔ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·