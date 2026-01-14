元TBSアナウンサーでエッセイストの小島慶子が14日、日本テレビ系「DayDay.」（月〜金曜午前9時）に出演。1日に81歳で亡くなったフリーアナウンサーで、小島にとっては局アナ時代の大先輩でもある久米宏さんの印象を語った。ラジオ番組で共演した経験のある小島は、「テレビには何ができるのか、みんながテレビを見ていた時代にすごくお考えになっていたと思います。たくさんの人が見ているテレビの中で、たくさんの人を楽しませな