ニッポン放送檜原麻希社長が14日、都内の同局で定例会見を行った。元日に81歳で死去したフリーアナウンサー久米宏さんについて「尊敬すべき偉人だった」と追悼した。久米さんは、04年9月に同局特番「久米宏と1日まるごと有楽町放送局」に出演している。TBSラジオの名物パーソナリティーでもあった久米さんについて「テレビというより、意外とラジオの人だった」。他局で活躍した久米さんへのライバル意識について聞かれると「本当