NECナイメヘンに所属するFW塩貝健人に対し、ブンデスリーガのボルフスブルクが興味を示しているようだ。オランダ『テレグラフ』が伝えた。2005年3月26日生まれの20歳は24-25シーズンにNECに加入すると、エールディビジ25試合4得点を記録した。2年目を迎えた今季はさらにペースを上げ、現時点で12試合7得点を記録中。しかも、2シーズンで奪った11得点すべてが途中出場した試合で奪ったもので、勝負強さと高い決定力を存分に発揮