ＣｈｏｒｄｉａＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ [東証Ｇ] が1月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年8月期第1四半期(9-11月)の経常損益(非連結)は2.9億円の赤字(前年同期は6.1億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 株探ニュース