¤¤¤Á¤´ [Åì¾Ú£Ð] ¤¬1·î14ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯2·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(3-11·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ39.1¡óÁý¤Î119²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î148²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï80.7¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î64.7¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-2·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ44.8¡ó¸º¤Î28.5²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤à·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ