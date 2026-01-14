¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Í¥Ã¥È [Åì¾Ú£Ç] ¤¬1·î14ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯5·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(6-11·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.5ÇÜ¤Î1²¯6500Ëü±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢½¾Íè¤Î23.9¡ó¸º±×Í½ÁÛ¤«¤é°ìÅ¾¤·¤ÆÁý±×¤ÇÃåÃÏ¡£ ÄÌ´ü·×²è¤Î2²¯3300Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï70.8¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î53.3¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-5·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ1.5¡ó