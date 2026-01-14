¥¨¥¹¥¨¥ë¥Ç¥£ー [Åì¾Ú£Ó] ¤¬1·î14ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯2·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(3-11·î)¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ8.4¡ó¸º¤Î9800Ëü±ß¤Ë¸º¤ê¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î2²¯1200Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï46.2¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î115.1¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-2·î´ü(4Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.3ÇÜ¤Î1²¯1400Ëü±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë