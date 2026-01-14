Ê¡²¬»Ô¤Î¡Ö¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡×¼þÊÕ¤Ç¤ÎÃË½÷»É½ý»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¢ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¡¢Ìµ¿¦»³¸ýÄ¾ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¡²¬ÃÏ¸¡¤Ï14Æü¡¢»ö·ïÅö»þ¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Î´ÕÄêÎ±ÃÖ¤ò»Ï¤á¤¿¡£3·î16Æü¤Þ¤Ç¡£µ¯ÁÊ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸øÈ½¤Ç¤Ï·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÜººÃÊ³¬¤Ç¤ÎÀº¿À´ÕÄê¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤â¤è¤¦¤À¡£»ö·ï¤ÏºòÇ¯12·î14Æü¸á¸å5»þ¤´¤íÈ¯À¸¡£¥É¡¼¥à¤Î´Ø·¸¼ÔÍÑÃó¼Ö¾ì¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥Û¡¼