¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤¬13Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¼ãÄÐÀé²Æ¤Î¤¦¤ë¤µ¤¤¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡×¡Ê¿¼Ìë2¡¦36¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ÎµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È8¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMAZZEL¡×¤ÎNAOYA¤¬ºÇ¶áÂÀ¤Ã¤¿¤«¤â¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¼ãÄÐ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤È¤«¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤¬¡Ö¤Ç¤â»ä¤·¤Æ¤¿¤«¤â¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¸µ¡¹¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤Î¡×¤È¸ì¤ê¡¢Åö»þ¤Ï3Æü¤Û¤ÉµÙ¤ß¤¬¤¢¤ë¤È