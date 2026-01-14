1·î13Æü¡¢2026Ç¯½Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°½ªÎ»¤¹¤ë¡ÖÍò¡×¤Î¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤ÎÃêÁª·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áá¤¯¤âÂçÌîÃÒ¤Ë¡È¥í¥¹¡É¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¨¡¨¡¡£Íò¤Ï¡¢2020Ç¯Ëö¤Ç¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¡¢ÍâÇ¯³«ºÅ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö3·î¤ÎËÌ³¤Æ»¸ø±é¤«¤é5·îËö¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Þ¤Ç¡¢Á´15¸ø±é¤¬