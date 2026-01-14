大日本印刷(DNP)とUSEN&U-NEXT GROUPのUSEN-ALMEXは1月14日、ホテルのDX(デジタルトランスフォーメーション)に向けて、デジタルパスポートを活用した新たな取り組みを開始すると発表した。2024年に訪日外国人旅行者数は過去最高を更新し、ホテルではパスポートの確認や宿泊者名簿の作成など従業員の負荷増大が課題となっている。それに対して、国際民間航空機関(ICAO)はデジタルパスポートの1つである、国際標準規格「デジタル