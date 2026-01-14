【モデルプレス＝2026/01/14】1月16日スタートのTBS系金曜ドラマ「DREAM STAGE」（毎週金曜よる10時〜）で主演を務める中村倫也、出演する池田エライザ、7人組新ボーイズグループ・NAZE（ネイズ）、ドラマ発期間限定ボーイズグループ・TORINNER（トリナー）が14日、都内で開催された制作発表会見に出席。NAZEとTORINNERのパフォーマンスからスタートした。【写真】“美しすぎる顔面で話題”22歳俳優所属の期間限定ボーイズグループ