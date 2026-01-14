映画『ファンタスティック・フォー 超能力ユニット』などに出演する俳優で、実業家としても知られるジェシカ・アルバ（44）。彼女の11歳年下の恋人で、『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』や『トップガン マーヴェリック』などに出演するダニー・ラミレス（33）が、ジェシカとのラブラブなバカンス写真を公開した。【写真】ラブラブぶりがほほえましいジェシカ・アルバ＆ダニー・ラミレスのバカンスショット