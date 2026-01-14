人気サッカーゲーム「イナズマイレブン」シリーズの新作スマートフォン向けゲーム『イナズマイレブン クロス』が配信決定。また、クローズドベータテストの開催も発表された。【写真】『イナズマイレブン クロス』大迫力の必殺技シーン本作はスマートフォン向けのアプリとなっており、新たな主人公によるオリジナルストーリーを体験しながら、自分だけのチームを編成し戦略を立てて試合をしていく『育成シミュレーションゲーム