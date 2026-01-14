今オフに楽天から海外FA権を行使した則本昂大がメジャー移籍を見送り、国内に残留する決意を固めたことが2026年1月14日にサンケイスポーツで報じられた。はたして今後、どうなるのか。則本には日米の複数球団からオファーが届いていたが、今後は国内の他球団移籍などの去就も注目される。先発で新人から6年連続2ケタ勝利、抑えに転向して最多セーブ則本は先発で新人から6年連続2ケタ勝利をマークし、抑えに転向した24年は32セーブ