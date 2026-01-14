ニッポン放送は１４日、東京・千代田区の同局で定例社長会見を行い、檜原麻希社長が、１日に肺がんのため死去したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんを追悼した。久米さんは、２００４年に同局で放送された「久米宏と１日まるごと有楽町放送局」に出演。檜原社長は「アナウンサーとして非常に革新的なことをされた方。ラジオパーソナリティーとして活躍されたパイオニア的な方でもある。心よりご冥福をお祈り申し